الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استعدادات لتشكيل حكومة طوارئ جديدة في إسرائيل

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

في اليوم الرابع من الحرب التي اندلعت إثر الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة حماس انطلاقا من قطاع غزة، ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستشهد تشكيل حكومة جديدة تحمل اسم "طوارئ".

txt

فلسطين: إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن غزة بغطاء من أطراف دولية

txt

بايدن: 11 مواطنًا أمريكيًا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك استعدادات لتشكيل حكومة طوارئ جديدة في إسرائيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن وزير في حزب الليكود، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله "هدفنا المركزي هو تشكيل حكومة وحدة، ونحن على استعداد للتخلي عن إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي المتطرف)".

وأضاف أنه "في نهاية المطاف سنكون جميعا سعداء بالتخلص منه".

لكن الوزير، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أكد أن حزب الليكود لن يوافق على التخلي عن وزير المالية والوزير بتسلئيل سموتريش، رغم أنه متطرف مثل بن غفير، وكان محل انتقادات كثيرة.

وقال إن السبب في ذلك أن سموتريش يتزعم حزب الصهيونية الدينية التي يقاتل العديد من عناصرها الآن ضد حركة حماس على الحدود.

وأضاف: "لا نية لأحد التخلي عنه".

وكان نتنياهو أعلن دعوته المعارضة، أمس الإثنين، لتشكيل حكومة طوارئ في ظل الحرب الحالية، من دون فرض شروط مسبقة، كما حدث في الحكومة التي تشكلت إبان حرب عام 1967.

لكن زعيم المعارضة يائير لابيد يقول إنه لن ينضم إلى حكومة تضم بن غفير وسموتريش.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

حماس تُعلن النفير العام وتدعو للدعم بـ"جمعة طوفان الأقصى"

الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على 1500 جثة لمسلحي حماس

البيت الأبيض: قد يكون هناك المزيد من القتلى الأمريكيين في إسرائيل
الجريدة الورقية