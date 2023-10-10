10 سلع تشهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار السبت المقبل.. ما هي؟

في ظل الارتفاع غير المسبوق والمبالغ فيه في أسعار السلع، تحتضن الدولة المصرية أبناءها من خلال إصدار قرارت وإطلاق مبادرات من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

لعلَّ آخر تلك المبادرات والتي لاقت صدى واسعًا بين المواطنين هي مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأيام الماضية والتي تم الإعلان عن تفاصيلها أمس الإثنين.

10 سلع ينخفض سعرها:

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل المبادرة كافة خلال مؤتمر صحفي تم عقده مع عدد من وزراء الحكومة، وقال: "هناك أسعار بدأت في الانخفاض من أول أمس الأحد، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، أن السلع التي سينخفض أسعارها هي "الفول والعدس والألبان، والمكرونة والسكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن".

تعليق الرسوم والجمارك:

فيما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حجم الجهد المبذول من جانب الحكومة مع القطاع الخاص في سبيل خفض أسعار السلع وتطبيق تلك المبادرة، لافتًا إلى أنه سيتم تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة 6 أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار.

تخفيض من 15 إلى 25%:

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا تريد انخفاضًا وقتيًا لأسعار السلع لفترة زمنية محدودة، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي، ووزارة المالية، والوزارات المعنية لفترة غير محدودة بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ حتى نطمئن على انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة، بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25% للمجموعة الـ7 الأولى، وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة حوالي 15%.

كتابة الحد الأقصى لأسعار السلعة:

أوضح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عددًا من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن تم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت المقبل ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 إلى 25%، مؤكدًا أنه سيكون موضحًا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

أكد رئيس الوزراء أن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة في الفعالية والتطبيق، طالما يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الإجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية، موضحًا أنه فيما يتعلق بالدواجن فيسري تطبيق المبادرة عليها بصورة مبدئية لمدة 3 أشهر، ويمكن أن تمتد لأكثر من ذلك، لكن باقي السلع الأساسية تسري المبادرة في حقها لمدة 6 أشهر على الأقل، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولًا لكبح جماح التضخم.