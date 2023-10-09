موعد انخفاض أسعار السلع الغذائية.. بشرى سارة

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات بخفض الأسعار بكافة الطرق، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية اجتمعت مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزرات المعنية أكثر من مرة للعمل على خفض والحد من ارتفاع الأسعار، وتقديم خصومات حقيقية.

وأضاف "عز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البوابة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مبادرة خفض الأسعار تبدأ من يوم السبت المقبل بنسبة تتراوح ما بين 15 لـ25% على السلع الرئيسية التي تمس المواطنين مثل الفول والعدس والزيت والألبان والمكرونة والدواجن والبيض.

ولفت إلى أن الدولة قامت بإعداد آليات لخفض الأسعار سواء من خلال توفير العملة الأجنبية لشراء السلع، من خلال البنك المركزي، أو رفع عدد من المصروفات التي تتحملها السلع، خلاف أن القطاع الخاص المصري وافق على بيع الكثير من السلع بسعر التكلفة أو على الأقل خفض هامش الربح.