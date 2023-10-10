أول تعليق لـ علياء بسيوني بعد شائعة عودتها لـ أحمد سعد

تصدر اسم مصممة الأزياء علياء بسيوني صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة،بعد انتشار أنباء تشير إلى عودتها لـ طلقها الفنان أحمد سعد.

ومن جانبها قالت علياء بسيوني إنها لم تعود لزوجها السابق أحمد سعد بعد انفصالهما، موضحة إلي أن ليس هناك نية للعودة مرة أخري بينها وبين المطرب أحمد سعد

وبسياق آخر أعلن أحمد سعد، استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان "بعتذر لك "قريبًا، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة علياء البسيوني.

ويذكر أن تزوج الفنان أحمد سعد 4 مرات،وكانت أول زوجة

لبني بيومى

تزوج النجم أحمد من زوجته الأولى لبنى بيومى أم أولاده أحمد وجودى، ولكن هذا الزواج لم يستمر ووقع الطلاق بينهما 3 مرات متتالية، واحتفظ الثنائى على العلاقة بشكل جيد من أجل الأولاد.

الزوجى الثانية.. ريم البارودى

كشف الفنان أحمد سعد عن خطوبته من الفنانة ريم البارودى في عام 2011، ولكن هذه العلاقة شهدت عدة أزمات ما بين الزواج او الاكتفاء بالخطوبة، حيث نفت الفنانة ريم البارودى أن الزواج تم سرًا، ولكن الفنان أحمد سعد أكد أن الزواج تم واستمر لمدة 6 أيام خلال استضافته في إحدى البرامج التليفزيونية، ثم حدث الانفصال بينهما.

ريم البارودى وأحمد سعد

الزوجة الثالثة ..سمية الخشاب

تزوج الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب عام 2017، ولكن هذا الزواج استمر قرابة العامين فقط، ليحدث الانفصال بعد نشوب خلافات بينهما واتهام بعضهما البعض بعدة اتهامات، ومع مرور الوقت هدأت الأمور بينهما حتى ان الفنان أحمد سعد قدم أغنية في مسلسل "موسى" أثناء مشهد زواج سمية الخشاب من محمد رمضان.

سمية الخشاب وأحمد سعد

الزوجة الرابعة ..علياء بسيونى

تزوج الفنان أحمد سعد من مصممة الأزياء علياء بسيونى، وذلك بعد أن جمعتهما قصة حب ، حيث ظهر معها في عيد ميلادها الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى، وطاردتهما الشائعات الأشهر الماضية حول انفصالهما، وهو ما نفاه أحمد سعد من خلال العديد من تصريحاته ولقاءاته التليفزيونية التي ظهر فيها الفترة الماضية.