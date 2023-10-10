بعد ضربات الاحتلال لمدينة غزة.. تعرف على حكم التبرع بالدم

يعيش الأشقاء في فلسطين حالة صعبة من العدو المحتل الذي يضرب غزة بلا رحمة خلال الساعات الأخيرة، مما أدى إلى وقوع مئات الإصابات الخطيرة والحالات الحرجة بسبب القصف العشوائي للمدن، ولعل أقل ما يمكن تقديمه لهم من هو التبرع بالدم لهم من خلال جمعية الهلال الأحمر المسئولة عن نقل المساعدات إلى فلسطين.

وتستعرض لكم بوابة الوفد خلال السطور التالية، حكم التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين عن طريق التبرع بجمعية الهلال الأحمر.

حكم التبرع بالدم

وتقول دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن حكم التبرع بالدم، لا مانع شرعًا من التبرع بالدم إذا اقتضت الضرورة ذلك، بشرط أن يكون مُحَقِّقًا لمصلحةٍ مُؤكدةٍ للإنسان وألَّا يؤدي إلى ضررٍ على المتبرِّع كليًّا أو جزئيًّا وأن يتحقق خُلُوُّه من الأمراض الضارة وأن يكون كامل الأهلية".

كما انه للمتبرِّع ثوابٌ عظيمٌ وجزاءٌ جزيلٌ على تبرعه هذا؛ لقوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه أبو داود.



ضوابط التبرع بالدم

كما أن جمع الدم ومركباته وهو جزء من الإنسان ونسيج من أنسجته وتخزينه وتوزيعه ونقله لا مانع منه شرعًا، ويعد ذلك من باب أولى لأن الدم عضو متجدد ودائم التجدد والتغير وذلك بالضوابط والشروط الآتية:

1- الضرورة القصوى للجمع بمعنى أن يكون المجتمع في حاجة ماسة إلى جمع كميات من الدم لاستخدامها عند الضرورة كإنقاذ حياة إنسان من هلاك محقق أو إشرافه على الهلاك بسبب الحوادث والكوارث والعمليات الجراحية التي تتطلب ذلك من غير بديل يغني عنه.

2- أن يكون جمع الدم محققًا لمصلحة مؤكدة للإنسان من الوجهة الطبية ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به.

3- ألا يؤدي جمع الدم إلى الإضرار بمن يجمع منه الدم ضررًا محققا به كليًّا أو جزئيًّا، أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا، أو يؤثر عليه سلبًا في الحال أو المآل بطرق مؤكدة من الناحية الطبية.

4- أن يكون جمع الدم على سبيل التبرع وبدون مقابل مادي أو معنوي مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة، ويحرُم اقتضاء مقابل للدم؛ لأن بيع الآدمي الحر أو أي جزء منه باطل شرعًا؛ لكرامته بنص القرآن الكريم، ولأنه لا يجوز أخذ العوض عليه؛ لكونه هبة بثواب غير مشروع فتكون في حكم البيع.

5- أن يتحقق بالطرق الطبية خلو المتبرع بالدم من الأمراض الضارة بصحة الإنسان، لأنه لا يجوز شرعًا دفع الضرر بالضرر.

6- أن يكون التبرع بالدم من إنسان كامل الأهلية وتوفر رضاؤه التام بذلك.

7- أن يكون جمع الدم عن طريق الجهات الحكومية المسؤولة، وفي الأماكن التي تحددها الدولة لهذا الغرض ليكون ذلك بعيدًا عن عملية المتاجرة والكسب المادي في أهم أجزاء الإنسان. هذا بالنسبة لجمع الدم.