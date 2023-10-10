رابع أيام طوفان الأقصى.. حصيلة مفجعة لأعداد ضحايا فلسطين

طوفان الأقصى.. لليوم الرابع على التوالي تواصل اسرائيل عداونها على الأراضي الفلسطينية وحركة حماس، والذي لم يتوقف للحظة واحدة منذ إعلان إسرائيل حالة الحرب، ليستمر نزيف القتلى والجرحى في تزايد إثر توعد كل طرف الأخر.

حصيلة مفجعة

ووصل عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في أخر حصيلة إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب، وذلك وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى بين العسكريين الإسرائيليين خلال المواجهات مع حركة "حماس" إلى 124 جنديا وضابطا.

ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي أسماء 38 جنديًا إضافيا لقوا حتفهم خلال مواجهات مع مقاتلي حركة "حماس" منذ يوم السبت الماضي، ليرتفع إجمالي عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال المواجهات إلى 124 جنديا وضابطا

طوفان الأقصى

جاءت هذه التطورات متزامنة مع عملية "طوفان الأقصى"، حيث بدأت فصائل فلسطينية في غزة، هجومًا على اسرائيل ردًا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

ورد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007، مطلقا عملية "السيوف الحديدية". وأعلن تدمير العديد من المباني التي قدمها على أنها "مراكز قيادة" لحماس.

تجدر الإشارة إلى الفصائل الفلسطينية أطلقت صباح السبت الماضي عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل أسمتها "طوفان الأقصى"، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وعمليات تسلل واقتحام مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، النفير العام، معلنة يوم الجمعة القادم بما أسمته "جمعة طوفان الأقصى".

وأعلنت حماس في بيان يوم الجمعة القادم "جمعة طوفان الأقصى" للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، وحشد التأييد والدعم في مواجهة الجيش الإسرائيلي.