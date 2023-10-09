رسميًا.. فاركو يُقيل روماو ويسجل أولى ضحايا المدربين هذا الموسم

أعلن نادي فاركو إقالة المدرب البرتغالي برونو روماو المدير الفني للفريق وتوجيه الشكر له بعد مرور 3 جولات فقط في الدوري المصري وذلك بسبب سوء النتائج.

ليكون البرتغالي روماو أولي ضحايا المدربين المقالين في الدوري المصري هذا الموسم، ومن المنتظر أن يتم الإستقرار علي مدرب في الأيام القادمة خلال التوقف الحالي.

ومر فريق فاركو بفترة سيئة في الجولات الأولي بعدما لم يتذوق طعم الإنتصار في أول 3 مبارايت، حيث خسر فاركو في أول جولتين بالدوري أمام فيوتشر والمصري بينما تعادل في الجولة الثالثة أمام سيراميكا كليوباترا ليحصد نقطة وحيدة حتي الأن.

ومن المنتظر أن يستأنف فريق فاركو مبارياته بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي يوم 22 أكتوبر الجاري، وذلك بمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد ختام الجولة الثالثة

مودرن فيوتشر- 9 نقاط.

سموحة- 7 نقاط.

زد- 7 نقاط.

بيراميدز- 7 نقاط.

الأهلي- 6 نقاط. (له مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا من الجولة الثانية)

المصري- 6 نقاط.

الزمالك- 5 نقاط.

بلدية المحلة- 4 نقاط.

طلائع الجيش- 4 نقاط.

الاتحاد السكندري- 4 نقاط.

الإسماعيلي- 3 نقاط.

الداخلية- 3 نقاط.

الجونة- نقطتين.

سيراميكا كليوباترا- نقطة وحيدة. (له مباراة مؤجلة ضد الأهلي من الجولة الثانية)

إنبي- نقطة وحيدة.

المقاولون العرب- نقطة وحيدة.

فاركو- نقطة وحيدة.

البنك الأهلي- دون رصيد من النقاط.