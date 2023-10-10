مقتل قائد إسرائيلي بارز خلال اشتباكات عند الحدود اللبنانية

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل كولونيل عليم سعد عند الحدود اللبنانية، فيما أكد الجيش اللبناني وقوع قصف في المناطق الحدودية وطلب من الناس توخي الحذر في تحركاتها.

وقال المتحدث أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إن عليم قتل في اشتباك مع مسلحين اقتحموا منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته "قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية"، دون أن يحدد عددا.

وأضاف البيان أن المروحيات العسكرية "تشن غارات في المنطقة حاليا".

وأكد مصدر أمني في لبنان ومصدر في منطقة الحدود اللبنانية أن مجموعة من الرجال اقتربت من الحدود وأطلق أحدهم النار على نقطة مراقبة إسرائيلية.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الموقع يقع بالقرب من أدميت، على الجانب الآخر من بلدتي علما الشعب والظهيرة الحدوديتين اللبنانيتين.

سرايا القدس تتبنى العملية العسكرية

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت مسؤوليتها عن العملية التي نفذتها بعد ظهر أمس الاثنين في جنوب لبنان.

وذكرت سرايا القدس في بيان أمس أن العملية العسكرية أدت لإصابة سبعة جنود إسرائيليين بينهم إصابة خطيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من المسلحين قتلا، فيما تمكن ثالث من العودة إلى الأراضي اللبنانية.

وكان حزب الله ليل أعلن، الاثنين، أنّه قصف ثكنتين إسرائيليتين قرب الحدود مع لبنان ردّاً على مقتل 3 من عناصره بقصف إسرائيلي إثر عملية تسلّل عبر الحدود تبنّتها حركة "الجهاد الإسلامي".

دعوات لاتخاذ أقصى تدابير الحيطة ‫والحذر

من جانبه دعا الجيش اللبناني المواطنين لاتخاذ أقصى تدابير الحيطة ‫والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظا على سلامتهم.

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وبحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء أرولدوا لاثارو.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترا منذ يوم الأحد الماضي حين أطلق صواريخ استهدفت ثلاثة مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقذائف وصواريخ استهدفت 4 مناطق في الجنوب اللبناني في الجهة الشرقية.

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