رئيس أكاديمية الشرطة يوجه رسالة للخريجين.. بث مباشر

وجه اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، رسالة مهمة لـ خريجي دفعة أكاديمية الشرطة، قائلًا: “أبنائي الخريجين ستظل هذه اللحظات عالقة في أذهانكم ما حييتم في وسط حفلًا جلل وحضور مهيب في ختام مرحلة من أهم مراحل حياتكم كانت الأكاديمية صرحًا لأحداثها شاهدة على تمرين شاق وقيم نبيلة”.

خريجي دفعة أكاديمية الشرطة

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة: “اعلموا أيها الأبناء أنكم ستقسمون بعد قليل أمام الله والناس، وإنه قسم لو تعلمون عظيم بأن تحافظوا على النظام الجمهوري وأن تحترموا الدستور والوطن، فكونوا في نصرة المظلومين”.

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى أهالي خريجي أكاديمية الشرطة لدى وصوله مقر الأكاديمية، وذلك قبل بدء فعاليات حفل التخرج، ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.