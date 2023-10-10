ماكينة ري تنهي حياة طفلة حال لهوها بالأرض الزراعية بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفلة في العاشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابة بسحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة وسحجة بالكتف الأيمن إلتف غطاء الرأس الخاص بماكينة ري عليها وسحبها أثناء لهوها بأرضهم الزراعية وتوفيت عقب وصولها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "حنين . ا . ع . م" 10 سنوات تلميذة ومقيمة دائرة المركز مصابة بسحجة دائرية غير مكتلمة حول الرقبة وسحجة بالكتف الأيمن إدعاء إختناق بماكينة ري وتوفيت عقب وصولها .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدتها "شيرين . ش . ص . ب" 35 ربة منزل ومقيمة بذات الناحية بأنه أثناء تواجدها ونجلتها المذكورة بالأرض الزراعية بجوار منزلهما بذات الناحية وحال قيام المذكورة باللهو بجوار ماكينة ري خاصتهم إلتف غطاء الرأس الخاص بها بالماكينة مما أدى إلي سحبها وحدوث إصابتها التي أودت بحياتها ونفت وجود شبهة جنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .