إسرائيل تنفي تلقيها تحذير من مصر قبل 10 أيام من هجوم حماس

انتشرت شائعات منذ بداية التصعيد بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بأن مصر حذرت إسرائيل بأن هناك شئ غير عادي من اتجاه غزة.

وتعليقا على هذه الشائعات نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن وزير المخابرات المصري اتصل برئيس الوزراء قبل 10 أيام من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس وحذره من "شيء غير عادي من اتجاه غزة".

يذكر أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات أفعالها، وأن دور مصر مساند دائما للقضية الفلسطينية، كما ذكر مسؤول في الحكومة الإسرائيلية إن مصر كانت تطالب إسرائيل بالاتفاق مع حماس والعمل على إغاثة المدنيين، ولم تبلغ الجانب الإسرائيلي بأي هجوم محتمل.