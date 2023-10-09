الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي يؤثر على درجات الحرارة (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، مؤكدًا أن الأجواء الخريفية تسيطر على البلاد منذ عدة أيام في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن أمطارا متفاوتة الشدة من محافظة لأخرى تساقطت وكانت رعدية أحيانًا وبخاصة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولكن مجمل الأمطار كانت خفيفة.

وأوضحت أن المنخفض سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وبعض السحب العالية التي ستحجب جزءً من أشعة الشمس على مدار اليوم وتساعد على الشعور بالأجواء الخريفية وانخفاض قيم الحرارة.

الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وأكدت أن قيم الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 30 درجة مئوية نهارا وبالتالي، فإن الإحساس بالطقس نهارا سيكون خريفيا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وطقس معتدل تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديد الحرارة على المحافظات الموجودة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.