هل ينتهي التوكيل بوفاة الموكل؟ محام يوضح

كشف قال شوقي رجب المحام، عن شروط التوكيل الصحيح والمستندات المطلوبة، وأجاب عن سؤال هل يجوز سريان التوكيل بعد وفاة الموكل أم لا؟

وقال المحام،لـ الوفد إن الأوراق المطلوبة لعمل التوكيل تحتاج إلى أصل بطاقة الرقم القومى سارية للموكل، و اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

وأضاف أن الأشخاص الذين من حقهم الطلب هم الأشخاص الطبيعين و الأشخاص الإعتبارين، والجهة المنفذة للطلب مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وفروع التوثيق.

وذكر أن أهم النقاط التى يجب أن يتضمنها التوكيل، تشمل تحديد المبيع تحديد دقيق، و وحق الوكيل في قبض الثمن لنفسه، و التوقيع على العقد النهائي.

وتابع: استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل بشأن العين محل التوكيل فقط، كما أن الوكالة لصالح الموكل، هذا بخلاف الباقي مما هو متعارف عليه، بالإضافة إلى أن ينتهي التوكيل بوفاة الموكل.



توكيل بيع للنفس والغير

وذكرأنه يجوز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته، إذا كان منصوصًا فيه على «البيع للنفس والغير» مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

وواصل يفضَّل أن يرد نص في التوكيل بتلك العبارة: "استمرار التوكيل بعد وفاة الموكل"، ولكن إذا لم ينص التوكيل على ذلك وكان التوكيل بالبيع للنفس وللغير فلا مانع ويسري التوكيل حتى بعد وفاة الموكل وفقًا لتعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنوه عنها.

واجاب هن سؤال هل التوكيل العام يسقط بعد الوفاة؟ بأن المبدأ العام ينتهى التوكيل بوفاة الموكل لأن الأصل فى الوكالة إقامة الموكل للغير مقام النفس فيما يجوز التوكل فيه وبالتالى اذا توفى الاصيل لا يملك الموكل القيام بالتصرف الموكل فيه مكان الأصيل .