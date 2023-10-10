فوده يلتقي وفد الأكاديمية العربية للتنسيق لإقامة أكبر مسابقة برمجة بشرم الشيخ

فوده يلتقي وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للتنسيق لإقامة أكبر مسابقة برمجة علي مستوى العالم بشرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بشأن التنسيق لاستضافة شرم الشيخ لأكبر مسابقة برمجة على مستوى العالم شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 115 دولة والمقام بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، ووزارة الاتصالات، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي.

يشار الي انه يشارك في المسابقة كل عام مايقرب من 60 ألف طالب وطالبة من 115 دولة مختلفة في مجال البرمجة على عدة مستويات للوصول إلى التصفيات النهائية لأفضل 150 فريقا يتم اختيارهم من 20 ألف فريق مشارك

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