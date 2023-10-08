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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيوتشر يكشف لأول مرة مصير عمر كمال من عروض الأهلي والزمالك

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

تحدث وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن موقف النادي في مصير عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق ولاعب منتخب مصر من الانتقال إلى النادي الأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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عمر كمال رجل مباراة طلائع الجيش ومودرن فيوتشر

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وقال وليد دعبس في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" عمر كمال عبد الواحد لاعب جوكر ومن أفضل اللاعبين في الكرة المصرية ، وبالطبع الجميع يرغب في أن يكون لديه لاعب بهذا الحجم.

وأضاف:" أنا الأهلي له معزة لدي كبيرة وأيضا الزمالك ،ولكن أنا ارغب أن يكون عمر كمال عبد الواحد محترف في الخارج وهذه رغبتي، وأتمنى أن يكون أي تفاوض مع النادي فقط وليس مع اللاعب وهذا هو الاحتراف.

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وتابع:" لدي رغبة كبيرة في أن يكون نادي مودرن فيوتشر لديه جماهير وإن شاء الله الفترة المقبلة سيكون لدينا فروع للنادي في السادس من أكتوبر والتجمع الخامس.

وأتم:" هدفنا كبير خلال الفترة المقبلة وأن نعمل على أن يكون هناك بطولة في النادي، بجانب الرغبة في أن نستمر بدعم الفريق.

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