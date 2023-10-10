وزيرة الهجرة: تشاورنا مع الهيئة العليا للانتخابات بشأن التصويت الإلكتروني والبريدي (فيديو)

أكدت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، “أننا سنعمل على النظر خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية 2024، على التركيز على الأماكن التي بها الكثير من التكتلات والتجمعات للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أننا ننتظر تحديد أماكن اللجان الانتخابية للمصريين في الخارج”.

وقالت سها الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، عبر فضائية "دي ام سي"، أن بعض التكتلات في أمريكا وكندا وأستراليا وبعض دول الخليج بعيدة عن هذه اللجان، ووعدتنا الهيئة بدراسة إمكانية ذلك، وتشاورنا معهم فيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني والبريدي.

أهمية زيادة اللجان الانتخابية

وتابعت وزيرة الهجرة، أن هناك حرصا على أهمية زيادة اللجان الانتخابية، وأن تكون فى كل السفارات والقنصليات العامة، ما عدا الموجودة فى أماكن ليس به تواجد للمصريين كبير.



وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم دراسة الأمر مع وزارة الخارجية والهيئات المختلفة، وثبت أنه لن يتمكنالمصريين بالخارج من التصويت بالبريد أو الوسائل الإلكترونية لأنهم لم يجدوا وسائل التأمين الكاملة لمنع التصويت الجماعي أو التلاعب.

