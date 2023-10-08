منسق حملة مواطن بالخارج: تواصل مستمر مع المنسقين من مختلف الدول لدعم الانتخابات الرئاسية بمصر

قال نصر مطر، منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج أن العمل مستمر على قدم وساق لحشد أبناء الجاليات المصرية في الخارج للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال مطر: " إننا على تواصل مستمر مع منسقي الحملة على مستوى جميع دول العالم وذلك للتنسيق لخطة العمل في المرحلة المقبلة والتي نثق فيها ثقة مطلقة في قدرة الحملة على تحقيق أهداف الحملة والمتمثلة في الرد على الشائعات التي يروجها أعداء الوطن خاصة جماعة الإخوان الإرهابية، استعراض الإنجازات التي حققت في الدولة، والتعريف بالمشروعات القومية العملاقة التي اطلقت السنوات الماضية، ومن ثم الوصول لحشد أكبر عدد من أبناء الجاليات المصرية في الخارج للتصويت في الانتخابات المقبلة.

وذكر نصر مطر أنه دائم التواصل مع المنسقين على مستوى العالم، وكان آخر تواصل مع الزميل بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج وعضو الحملة وتم استعراض النشاط الذي قامت به الحملة في النمسا وبعض البلدان الأوروبية التي هي بحاجة لجهد كبير نظرا للنشاط الكبير لجماعة الإخوان الإرهابية هناك.



ومن ناحيته أكد العبيدي تقديره للجهد الهائل الذي يبيله منسق حملة مواطن في الخارج وكذلك الزملاء مسؤولي الحملات في القارة الأوروبية مؤكدا ثقته الهائلة في فريق عمل الحملة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.