الوفديون يستقبلون المرشح الرئاسي د. عبد السند يمامة بالهتافات والأعلام

حرص عدد كبير من مجموع الوفديين من مختلف المحافظات على استقبال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأعلام الوفد والهتافات وذلك بمقر الحزب الرئيسي استعدادا للذهاب للهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

كما كان في استقبال رئيس الوفد قيادات الحزب من المحافظات وأعضاء الهيئة العليا للحزب .

ومن المقرر ان يتقدم المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم.

يذكر أن المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أكد أنه خضع لكشف شامل لحالته البدنية والصحية لمدة ٣ ساعات.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أننا على أعتاب أزمات اقتصادية ولدينا فرصة للتغيير فى الأشخاص والرؤى ولدينا مشاكل فى الديمقراطية.

وقال الدكتور عبد السند يمامة، إن أبرز قضية بالنسبة إليه قضية الإصلاح الاقتصادي، مضيفا :"هناك برنامج متكامل انتخابي سأبشركم به قريبا، وفرص حزب الوفد فى الانتخابات هي المنافسة وليس المشاركة".

وتابع :"حزب الوفد لم يشارك فى الانتخابات الرئاسية السابقة بسبب قرار الهيئة العليا آنذاك رغم معارضتي لهذا القرار لأن الحزب السياسي، لابد أن يشارك فى الاستحقاقات السياسية، ولكن المناخ الفترة الحالية يسمح لدخول ووجود منافسة انتخابية ولا يوجد مبررات لعدم المشاركة".

واختتم رئيس حزب الوفد حديثه بأن شعار حزب الوفد فى الانتخابات " قوم يا مصري" لسيد درويش وأطلقه أثناء ثورة ١٩١٩ وهو شعار تاريخي يعبر عن الكفاح والنضال.