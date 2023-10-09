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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار الرئيس الفلسطيني: غزة تتعرض لأكبر عملية بطش وإبادة جماعية منذ نكبة 1948

أهل غزة بعد قصف أحد
أهل غزة بعد قصف أحد المباني

وصف المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، ما يجري في قطاع غزة بحرب الإبادة الجماعية وتغير ملامح القطاع في أقوى بطش منذ عام النكبة 1948، لافتًا إلى أن كل أنوع الأسلحة تدك قطاع غزة بحرا وجوا بكافة الصنوف والأنواع.


وكشف خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن مدنًا وأحياء بأكملها تميت تسويتها بالأرض على سبيل المثال منطقة بين حانين في شمال قطاع غزة تمت تسويتها بالأرض لم تعد موجودة وتم إخلاؤها من السكان وأحياء كاملة وسط قطاع غزة تميت إبادتها.

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واستطرد: “ما يجرى حرب إبادة والعالم لا يحرك ساكنا والإرهاب الإسرائيلي وصل لأقصى حد، وأن الرئيس الفلسطيني يواصل اتصالاته الدبلوماسية الدولية لوقف العدوان الغاشم ولمس أن هناك إجماعا في اتصالاته على أهمية وقف هذا العدوان الغاشم هدف أول قبل التدرج لملفات أخرى”.


وأكمل: “إسرائيل قطعت الكهرباء والماء في غزة، والأمل الوحيد هو التدخل الدولي، وكل الطرق إلى غزة مقطوعة، ومصر تبذل جهدا خارقا للتخفيف عن أهالي غزة، ومصر تبذل جهدا خارقا لإيصال المساعدات والمشكلة الآن أن التجول نفسه داخل القطاع صعب للغاية”.

 

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