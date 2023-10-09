تأجيل محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة لجلسة 16 أكتوبر

أمرت محكمة جنايات الأميرية تأجيل محاكمة شاب لاتهامه بإصابة طالب بعاهة مستديمة، جراء عقر كلبه له خلال مشاجرة نشبت بينهما؛ بسبب معاكسة شقيقة المتهم، إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بمنطقة الأميرية بين طالب وشاب ووجود إصابة بينهما، وبانتقال القوات الأمنية لمكان الواقعة من مباحث قسم شرطة الأميرية تبين أن مشادة كلامية نشبت بين طالب وشاب بسبب معاكسة ومضايقة الأول لشقيقة الثاني ما دفع الأخير لمعاتبة الطالب على فعله.

وخلال المشادة اصطحب الشاب كلب حراسة خاص به لإخافة الطالب، وأثناء المشادة التي تطورت لمشاجرة بالأيدي أطلق الشاب الكلب على الطالب ما أصابه بالعقر في أماكن متعددة بجسمه سالت على إثرها الدماء.

وتحفظت القوات الأمنية على المتهم ونقلت الطالب للمستشفى لتلقي العلاج، فيما استمعت النيابة لأقوال المتهم والذي اعترف بارتكابه للواقعة بداعي حماية شقيقته من مضايقة المجني عليه المستمرة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة أمام محكمة جنايات الأميرية.