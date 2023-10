هل يطرح Threads ميزة الموضوعات الشائعة

قد يحصل تطبيق Meta's Threads، وهو منصة التواصل الاجتماعي التي تنافس X (Twitter سابقًا)، على قسم للموضوعات الشائعة. ظهرت الميزة الجديدة المحتملة بعد أن أعاد أحد مطوري التطبيقات نشر لقطات شاشة للميزة المستخدمة والتي تمت مشاركتها في الأصل بواسطة أحد موظفي Meta.

قال المطور الذي أعاد نشر لقطات الشاشة، ويليام ماكس، في منشور: "فقط للتوضيح: أنا لست "مسربًا" أو أي شيء من هذا القبيل". وتابع: “أنا ببساطة أتابع العديد من المهندسين والموظفين العاملين في ميتا، وقام أحدهم عن طريق الخطأ بنشر لقطة شاشة كان من المفترض أن تكون خاصة. ولحسن حظنا، فقد رأيت ذلك في اللحظة المناسبة. لن أكشف عن هوية من نشر لقطة الشاشة لأسباب واضحة”.

وعلق أحد المستخدمين، @eddygraphic1، قائلاً: "هل هذه فكرة أم لقطة شاشة حقيقية؟" فأجاب الموظف @willianmax: "هذا حقيقي. موظف نشر للتو عن طريق الصدفة. وقال @brian.g.holm آخر: "أرجوك يا إلهي، ليكن هذا حقيقيًا، وقريبًا." أجاب ماكس: “إنه حقيقي. أنا لا أعرف ما إذا كان سيأتي قريبًا (ربما لا)."

وفي لقطات الشاشة، تظهر الميزة وهي تقوم بإدراج المواضيع الشائعة وفقًا لعدد المواضيع التي تلقتها. ومع ذلك، لا يبدو أن المواضيع يتم ترتيبها بالضرورة من الأكثر شيوعًا إلى الأقل. على سبيل المثال، احتلت أغنية دريك الناجحة الجديدة "For All the Dogs" المرتبة الأولى بـ 59.4 ألف موضوع، بينما احتل "Loki Season 2" الذي حصل على 91 ألف موضوع، المركز الرابع. لذلك ليس من الواضح تمامًا كيفية إدراج التصنيف.

وفقًا للقطات الشاشة، تم عرض الموضوعات الشائعة بالقرب من علامة تبويب البحث. تبدو الأداة الشائعة بمثابة تضمين مباشر لأي تطبيق وسائط اجتماعية يزدهر من المحتوى الذي ينشئه المستخدم. ومع ذلك، ولهذا السبب بالذات يمكن أن تكون المواضيع الشائعة مشكلة بعض الشيء. في الماضي، كانت أدوات مماثلة بمثابة مكان للتنافس الفوضوي على منصات مثل تويتر وفيسبوك. في عام 2018، أوقف فيسبوك ميزة المواضيع الشائعة بسبب الجدل الدائر حول إعادة ظهور نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة بشكل متكرر. وفي الوقت نفسه، كان على X التعامل مع الروبوتات التي أرسلت بريدًا عشوائيًا إلى القسم الرائج بأجندات محددة.