خبير: عملية "طوفان الأقصى" مستمدة من وحي حرب السادس من أكتوبر

قال الدكتور سامح عباس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة قناة السويس، إن عملية "طوفان الأقصى" الخاصة بالمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي مستمدة من وحي حرب السادس من أكتوبر، خاصة وأن هذا الحرب مصدر إيحاء للكثير من قوى المقاومة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البوابة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامية شيرين شوقي، مساء الإثنين، أن الشعب الفلسطيني اتبع استراتيجية حرب السادس من أكتوبر بصورة كبيرة في عملية "طوفان المقاومة"، وهذا دليل على أن كابوس أكتوبر يتكرر مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تل أبيب لأول مرة منذ عقود تسقط سياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا.

ولفت إلى أن الكيان الصهيوني لم يتعرض لمثل هذه الهزيمة النكراء على يد المقاومة الفلسطينية منذ 50 عامًا، مشيرًا إلى أن خسائر تل أبيب العسكرية من عملية "طوفان الأقصى" أضعاف ما يتم الإعلان عنه.