من المطبخ اللبناني.. طريقة عمل الفتوش اللذيذة

الفتوش من الأكلات اللبنانية الشهيرة والتي يعشقها الكثير من الناس في مختلف البلاد، فتحتوي على خضراوات متنوعة والخبز المحمص وصوص الليمون وزيت الزيتون اللذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

طريقة عمل الفتوش

مكونات

رغيف خبز عربي كبير، يفضل أن يكون خبز قمح كامل.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 كوب خس مقطع.

3 حبة بندورة متوسطة.

2-3 حبات خيار متوسط الحجم.

نصف حبة فلفل أخضر كبيرة مقطعة.

3 حبات فجل مقطع.

2 بصل أخضر مقطع.

ربع كوب بقدونس طازج مقطع.

فلفل أسود مطحون حسب الرغبة.

مكونات الصوص

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

رزان من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة سماق.

ملعقة صغيرة دبس رمان.

نصف ملعقة صغيرة نعناع طازج أو مجفف.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود مطحون حسب الرغبة.

طريقة تحضير الفتوش

يقطع الخبز العربي إلى مربعات ويرش قليلاً بزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود ويدخل إلى الفرن حتى يتحمص.

في وعاء كبير أضف مكونات صوص الفتوش وهي زيت الزيتون، وعصير الليمون، والثوم، والسماق، ودبس الرمان، والنعناع، والملح والفلفل السود.

تخلط مكونات صوص الفتوش جيداً.

في وعاء كبير آخر أضف جميع أنواع الخضار المختلفة التي ذكرت سابقاً، ثم أضف عليها الصوص واخلط جيداً.

أضف قطع الخبز المحمص على الطبق مباشرة قبل التقديم، مع التقليب الخفيف.