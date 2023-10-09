الإثنين 09 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تركيا تُحذّر إسرائيل من شن هجوم "عشوائي" على قطاع غزة

أردوغان
أردوغان

أجرى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مُحادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، تناولت التوترات المُتزايدة في المنطقة، على خلفية الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الإثنين.

وأكد أردوغان لهرتسوج مواصلة تركيا مساعيها لإنهاء الاشتباكات المثيرة للقلق ولتأمين السلام الدائم.

وشدد أردوغان لنظيره الإسرائيلي على ضرورة التحلي بضبط النفس.

وتابع: "ضرب سكان غزة في طريقة عشوائية لن يؤدي سوى الى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة".

ونوه إلى أن إرساء الهدوء في أقرب وقت ممكن "يحمل أهمية كبيرة من أجل سلامة المنطقة بأسرها".

ويسعى الجانب التركي للعب دور الوساطة لوقف الحرب الدائرة، من خلال محادثات هاتفية أجراها الرئيس التركي أردوغان، بشكلٍ منفصل، مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ورئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي.

عملية "طوفان الأقصى"

وأطلقت حركة حماس أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردًا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

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