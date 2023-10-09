فوائدها مذهلة.. طريقة عمل سلطة سيزر على خطى المطاعم

سلطة السيزر من الأكلات الصحية التي تعتمد على الخضروات والألوان المختلفة من الخس والبصل والدجاج، ويمكن تناولها كوجبة رئيسية أو عند الشعور بالجوع، فتعمل على الشعور بالشبع فترة طويلة، بالإضافة لإحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل وفوائدها المذهلة لجسمك.

سيزر سلاد

طريقة عمل سلطة سيزر

مكونات

4 كوب خس روماني مقطع.

ربع كوب بصل مقطع.

2 ملعقة كبيرة من جبنة بارميزان.

صدر دجاج مشوي ومقطع.

شريحة خبز قمح كامل.

4 ملاعق زيت زيتون.

رشة بودرة الثوم.

3 ملاعق كبيرة لبن قليل الدسم.

زران من الثوم.

ملعقة كبيرة خردل.

ملعقة صغيرة من صلصة وسترشير.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة فلفل أسود.

طريقة تحضير سلطة سيزر

أضف الخس المقطع إلى وعاء كبير، ثم أضف إليه البصل وجبن البارميزان.

لإعداد صوص سلطة السيزر: أضف في وعاء آخر أضف اللبن، وزيت الزيتون، والثوم البودرة والمهروس، والخردل، وصلصة وسترشير، وعصير الليمون، والفلفل الاسود، واخلط هذه المكونات معاً جيداً حتى تتجانس.

أضف صوص سلطة السيزر إلى الخس المقطع والبصل، وحرق بشكل خفيف.

قطع الخبز إلى مكعبات صغيرة ورش عليه قليل من بودرة الثوم وزيت الزيتون، ثم أدخله إلى الفرن للتحميض مدة 10- 15 دقيقة.

أخيرا أضف الخبز المحمص إلى السلطة، وضع قطع الدجاج المشوي فوقها.

فوائد سلطة السيزر

تزود الجسم بالألياف

إذ تحتوي على كميات جيدة من الخس الغني جداً بالألياف المفيدة لصحة القلب، وتخفيض مستويات السكر، وتعزيز صحة الهضم.

تزود الجسم بالبروتين

تحتوي سلطة السيزر على قطع من صدر الدجاج الذي يعتبر مصدراً مهما للبروتين الكامل المهم والضروري للحفاظ على كتلة الجسم العضلية، وتعزيز الإحساس بالشبع.

خفض مستويات الكوليسترول

يحتوي صوص سلطة السيزر على الثوم بكمية جيدة الذي يساهم في تخفيض مستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى الألياف التي تملك ذات التأثير.

خسارة الوزن

بفضل محتواها العالي من الألياف والبروتين فإن سلطة سيزر تزيد الإحساس بالشبع فترات طويلة، مما يقلل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم.