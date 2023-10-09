فتيات "ريحانة" بأسيوط تحلق فى سماء الحرية احتفالاً بنصر أكتوبر

شاركت الدكتورة علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، في مسيرة للفتيات المشاركات في برنامج ريحانة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور راندا عبد الرحيم سيد مدير الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة أسيوط.

وشاركت في المسيرة 200 فتاة من البرنامج وبدأت فعاليات المسيرة بالترحيب بالفتيات المشاركات في إطلاق المرحلة الرابعة الجديدة ودعوتهن للمشاركة والاستفادة من البرنامج.

وعرضت مشرفة الوحدة نهى أحمد أهداف البرنامج وكيفية المشاركة ومدى الفوائد التي تم الحصول عليها، ثم اصطفوا أمام مقر كلية الآداب متوجهين إلى مركز شباب ناصر في الوليدية بحي شرق أسيوط حاملة علم الجمهورية وشعارات البرنامج وأناشيده مع العبارات والأغاني الوطنية، استعدادا للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ودعوة الفتيات للمشاركة في المرحلة الرابعة الجديدة بارا برنامج.

اجتمعت مجموعة من الفتيات المشاركات في البرنامج في غرفة النشاط المخصصة للفتيات تحت إشراف مدربة الزومبا والأيروبيك لممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض وجعل الرياضة أسلوب حياة للجميع. الفتيات.

قامت فتيات ريحانة بمحافظة أسيوط بزيارة إلى دار بلال بن رباح للمسنين وتوزيع الهدايا والزهور على ساكنات الدار.

وتأتي المسيرة ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها برنامج ريحانة وتستمر حتى 15 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لدور رعاية المسنين للتعريف بالمرحلة الجديدة من البرنامج على مستوى محافظات الجمهورية، كما جانب من الاحتفالات بذكرى أكتوبر المجيدة.

وأكد الدكتور علاء جاد أن مشاركة الفتيات في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هدفها غرس قيم نصر أكتوبر المجيد في نفوس الفتيات كأمهات المستقبل وإكسابهن شعور النصر.

وأضاف الدكتور علاء جاد أن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات الفتيات بما يتيح لهن التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن في المجتمع.