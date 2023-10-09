أضرار تناول الشطة أو الأكلات الحارة على طفلك

لا تراعي بعض الأمهات عدم تقديم الأطعمة الحارة والتي تحتوي على الشطة أو الفلفل الأسود، مثل المقرمشات الحارة أو السندوتشات التي تتكون من صوصات حارة، فالبعض يرى أن بذلك سيرفع مناعة الطفل أو أسباب آخرى، لذا نقدم لك أضرار الشطة على الأطفال وتأثيرها على صحتهم.

تناول الشطة

ماذا يحدث لطفلك عند تناول الشطة؟

1-تجعل الشطة الأطفال أكثر عرضة للإصابة بارتجاع المريء، لأنه تؤدي إلى زيادة حمض المعدة وارتداده إلى الحلق، مما يسبب الحموضة وألم الصدر والاحتقان وصعوبة البلع.

2- تهدد الشطة الأطفال بخطر الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء، خاصةً عند الإفراط فيها، ويرجع السبب إلى مادة الكابسيسين الموجودة بها، وهي المسئولة عن مذاقها الحار.

3-يصبح الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالإسهال عند تناول الأطعمة الحارة، لأن الشطة تزيد من حركة الأمعاء، مما يؤدي أيضًا إلى الشعور بالحرقان أثناء التبرز.

4-تسبب الشطة آلام حادة في بطن الأطفال، خاصةً إذا كانوا مصابين بمتلازمة القولون العصبي.

5-قد تصيب الشطة بشرة الأطفال بالتهابات شديدة، خاصةً إذا كانوا يعانون من حساسية الجلد.