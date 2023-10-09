الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأربعاء.. الاتفاق يخوض مباراة وظية أمام الخالدية البحريني خلال توقف أكتوبر

الاتفاق
الاتفاق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراة ودية أمام نظيره فريق الخالدية البحريني وديا مساء، يوم الأربعاء، على ملعب نادي الاتفاق، ضمن برنامج الفرسان الإعدادي خلال فترة توقف الدوري لأيام الفيفا.

إقرأ أيضًا..

txt

الاتفاق والفتح.. التعادل يحسم نتيجة الشوط الاول

txt

تشكيل الاتفاق والفتح المتوقع لمواجهة اليوم في الجولة التاسعة من الدوري السعودي

 

وواصل الفريق الكروي بنادي الاتفاق  تحت قيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد تدريباته الجماعية مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي.

واشتمل التدريب بعد الإحماء على تمرين التحدي اللياقي بالكرة بين 3 مجموعات، ثم طبق لاعبو الفرسان عددا من الجمل الفنية، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

موعد مباراة الأتفاق المقبلة في الدوري 

 

يستعد الاتفاق لمواجهة نظيره فريق الرياض يوم الأحد 22 أكتوبر الجاري في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

مواد متعلقة

بايدن: أمريكا لن تتخلى عن أوكرانيا رغم الاتفاق لتجنب الإغلاق

تشكيل الأهلي لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

االليلة..أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الأتفاق بدوري روشن

الاتفاق يفوز على جدة برباعية ويتأهل لدور الـ 16 من كأس الملك

الاتفاق يواصل صحوته.. جيرارد يدخل تاريخ الدوري السعودي

الاتفاق يقسو على الطائي برباعية في الدوري السعودي

هندرسون لاعب الاتفاق..محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

لاعب مانشستر يونايتد المنبوذ على رادار الإتفاق السعودي
الجريدة الورقية