الأربعاء.. الاتفاق يخوض مباراة وظية أمام الخالدية البحريني خلال توقف أكتوبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراة ودية أمام نظيره فريق الخالدية البحريني وديا مساء، يوم الأربعاء، على ملعب نادي الاتفاق، ضمن برنامج الفرسان الإعدادي خلال فترة توقف الدوري لأيام الفيفا.

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وواصل الفريق الكروي بنادي الاتفاق تحت قيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد تدريباته الجماعية مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي.

واشتمل التدريب بعد الإحماء على تمرين التحدي اللياقي بالكرة بين 3 مجموعات، ثم طبق لاعبو الفرسان عددا من الجمل الفنية، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

موعد مباراة الأتفاق المقبلة في الدوري

يستعد الاتفاق لمواجهة نظيره فريق الرياض يوم الأحد 22 أكتوبر الجاري في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.