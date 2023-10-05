تشكيل الاتفاق والفتح المتوقع لمواجهة اليوم في الجولة التاسعة من الدوري السعودي

يدخل فريق الاتفاق مواجهة نارية نارية أمام نظيره فريق الفتح، والتي ستجمع بين الفريقن على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"

التشكيل المتوقع لفريق الفتح في مواجهة الاتفاق

ومن المتوقع أن يبدأ فريق الفتح مباراته أمام الاتفاق بتشكيل يضم كل من:

ريني، مروان سعدان، ديماير جيسون،الحربي، بو حميد، مراد باتنه، بو عطية، بن ديبيكه، زيلارايان، ، تيلو كريستيان، الحسن.

تشكيل الاتفاق المتوقع لمواجهة الفتح

بينما من المتوقع أن يبدأ الاتفاق مباراته أمام الفتح بتشكيل يضم كل من:

باولو فيكتور، عبد الله أحمد خطيب، حمدان الشمراني، جان هندري، راضي العتيبي، علي هزازي، جوردان هيندرسون، موسى ديمبلي، ديماراي، روبن كايسون.

ويدخل فريق الاتفاق مباراته أمام الفتح وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 17 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للخسارة في مباراة واحدة.

بينما يدخل فريق الفتح مباراته أمام الاتفاق وهو في المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن، برصيد 14 نقطة، جمعها بالفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للخسارة في مباراتين.

موعد مباراة الاتفاق والفتح في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة الاتفاق والفتح بالجولة التاسعة من دوري روشن في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والفتح بالدوري السعودي

وتذاع مباراة الاتفاق ضد الفتح حصريا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، حيث إنها الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.