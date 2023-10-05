انتهت مجريات الشوط الاول بين فريقي الاتفاق والفتح في الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بالتعادل السلبي في المواجهة الجارية على ملعب ستاد محمد بن فهد، في إطار مواجهات دوري روشن لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الاتفاق والفتح التعادل يحسم نتيجة الشوط الاول

شهد الشوط الاول سيطرة من جانب نادي الاتفاق الذي امتلك الكرة وكان الاكثر محاولة على مرمى المنافس، لكنه لم يسدد سوى كرة وحيده كانت ما بين القائمين والعارضة لنادي الفتح الذي لم يسدد أي كرة على شباك باولو فيكتور.

بتلك النتيجة وإذا انتهت المباراة بالتعادل سيكون التعادل الثالث لفارس الدهناء في الموسم الحالي بعدما فاز في 5 مواجهات خسر في لقاء وحيد، ويمتلك حاليًا 18 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

كما يصل الفتح للتعادل الثالث أيضًا هذا الموسم بعدما فاز في 4 مواجهات وخسر في مواجهتين، ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع من دوري روشن.

ويمتلك فريق الاتفاق على مقاعد البدلاء كل من أمين بخاري ومحمد عبد الرحمن وسعد آل موسي ومشعل العلائلي وحامد الغامدي ومحمد محزري ومهند آل سعد واحمد الغامدي وربين كوايسون، حيث يمكنه الاستعانه بهم في الشوط الثاني لخطف الانتصار.

بينما يمتلك نادي الفتح على مقاعد البدلاء كل من الزبيدي والموسي والفهيد والسعيد والمقرن ودجانيني تفاريس وملائكة والنجدي وقاسم لاجامي.