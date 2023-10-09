الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يبحث مع محمد بن سلمان هاتفيا مستجدات التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الرئيس السيسي والأمير
الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التباحث حول مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين، وتهديد لاستقرار المنطقة. 

الرئيس السيسي يتلقى الأمير محمد بن سلمان

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هاتفيا.. السيسي يبحث مع جوتيريش تطورات الأزمة الراهنة بين فلسطين وإسرائيل

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السيسي: مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد في غزة

وقد تم التشديد خلال الاتصال على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة، منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التوافق كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية، والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذى يتطلب التهدئة الفورية ووقف المواجهات العسكرية في جميع الاتجاهات.

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