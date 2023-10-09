"جوالة أسيوط" تشارك في ملتقى الكشافة لمراكز الشباب بالغردقة

شارك مركز شباب أسيوط روفرز في الملتقى الإعلامي الكشفي لمركز شباب روفرز والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية لتنمية الشباب وإدارة الكشافة والإرشاد بمدينة الشباب بالغردقة والذي كان والتي أقيمت خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر من الشهر الجاري بمشاركة 180 شابا ومنسقي مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وتنوعت فترة النشاط الأولى بين الطابور الرياضي وطابور تحية العلم وورش عمل متخصصة في مجالات التحرير والجرافيك والتسويق والتصوير وإعداد التقارير.

جدير بالذكر أن المشاركين في الملتقى انضموا إلى مشروع قطار الاستكشاف الإعلامي في المحافظات والذي يهدف إلى تنمية مهاراتهم في أساسيات المجال الإعلامي ليتمكن الملتقى من استكمال تدريباته وصقل مهاراته في المهارات الإعلامية.

تساهم وسائل الإعلام والمطبوعات والاتصالات داخل الحركة الكشفية ومع المنظمات والمؤسسات الأخرى في تحسين صورة الحركة الكشفية في المجتمع.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبقيادة الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وتحت إشراف عادل فؤاد وكيل مديرية الشباب.