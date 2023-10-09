موقع «Travel off Path»: القاهرة والأقصر وأسوان والإسكندرية ودهب أفضل خمس وجهات سياحية فى مصر

أبرز موقع «Travel off Path»، أحد أكبر مواقع أخبار السياحة والسفر فى أمريكا، من خلال تقرير مصور خمسة وجهات سياحية فى مصر، واصفا إياها بأفضل الأماكن السياحية التى تستحق الزيارة بالمقصد السياحى المصرى.

وحظيت مدينة القاهرة بأن تكون أول أفضل هذّه الأماكن حيث إنها مدينة نابضة بالحياة ومركز للعديد من مناطق الجذب السياحى الشهيرة منها منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصرى بالتحرير، والمتحف المصرى الكبير الذى يمثل افتتاحه إضافة عظيمة لهواة التاريخ وعاشقى مصر القديمة والسياحة الثقافية، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة حوله من تطوير، هذا إلى جانب منطقة خان الخليلى التى تعد من أشهر الأسواق فى القاهرة ويزخر بالعديد من الهدايا التذكارية الفريدة.

وجاءت مدينة الأقصر أيضًا كواحدة من أفضل الأماكن التى يمكن زيارتها فى مصر لما لها من أهمية تاريخية وأثرية وجمالية فهى تقع على ضفاف نهر النيل وتحوى على مواقع أثرية فريدة وأكثر شهرة من بينها معابد الكرنك والأقصر ومقابر وادى الملوك. وفى مدينة أسوان يمكن زيارة معبدفيلة، ومتحف النوبة.

وأوضح التقرير أن الشواطئ الرائعة التى تطل على ساحلى البحر المتوسط والبحر الأحمر، والتى تتمتع بها مصر هى من أفضل الأماكن التى يجب زيارتها، مشيرًا إلى مدينة دهب التى تقع على ساحل البحر الأحمر وتُعرف بأنها مقصد ساحلى يتمتع بشواطئ متميزة وتشتهر بأنها نقطة جذب لممارسة رياضة الغوص.

كما أشار إلى أن مدينة الإسكندرية التى تقع على ساحل البحر المتوسط، وتعد من أشهر المدن منذ العصور القديمة وتشتهر بمكتبة الإسكندرية، وأضاف أنه من بين أفضل الأنشطة التى يمكن القيام بها زيارة قلعة قايتباى، والتنزه على كورنيش الإسكندرية، وزيارة مكتبة الإسكندرية.

كما أشار التقرير إلى النتائج الإيجابية التى حققتها السياحة فى مصر خلال العام الحالى موضحًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحطيم الأرقام القياسية للسياحة، حيث إنه من المتوقع أن يحقق أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال العام الجارى 2023 معدلات تفوق تلك التى تم تحقيقها خلال عام 2010، والذى يعتبر عام الذروة فى السياحة.

كما أوضح أن مصر تعد واحدة من أكثر المقاصد الثقافية والتاريخية الفريدة فى العالم حيث جذبت مصر القديمة خيال ملايين المسافرين الذين يأتون إليها لرؤية المواقع الأثرية مثل أهرامات الجيزة ومعبدأبو سمبل ومعبدالأقصر، إلى جانب الاستمتاع بالعديد من التجارب السياحية مثل القيام برحلات نيلية، وممارسة رياضة الغوص ورؤية ما يتمتع به قاع البحر من حياة بحرية خلابة.