"حملة 100 مليون صحة" تجري الكشف على العاملين بأزهر سوهاج

استقبلت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الاثنين، حملة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المبكرة، ضمت الحملة فريقين متخصصين فى الكشف عن الأمراض المبكرة وصحة المرأة، وحظيت الحملة باقبال واضح من العاملين بالمنطقة والزائرين .





وأشاد الدكتور أحمد حمادي رئيس المنطقة خلال استقباله الحملة اليوم بجهود الجيش الأبيض والعاملين بالقطاع الصحى بسوهاج فى تقديم الرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع وبجهود القيادة السياسية من خلال تبنيها للعديد من المبادرات التى تخدم صحة المواطن المصرى .





ويأتى استقبال المنطقة للحملة فى إطار التعاون الفعال بين منطقة سوهاج الأزهرية ومديرية الصحة بسوهاج فى تنفيذ العديد البرامج الصحية التى تستهدف تقديم الرعاية الطبية للطلاب والعاملين بالمعاهد الأزهرية ومن المقرر استمرار الحملة غداً بديوان عام المنطقة وتعميمها بالإدارت الأزهرية خلال الأيام المقبلة.