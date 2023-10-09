تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، غدًا محاكمة سائق وصاحب مكتب استيراد لاتهامهما بالشروع في قتل محامية بقرية كفر سعد بمركز بنها، بسبب خلافات الجيرة لجلسة غد الثلاثاء للمرافعة.

غدًا .. محاكمة المتهمين بالشروع في قتل محامية ببنها

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 213 لسنة 2023 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 154 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أنهما في يوم 2022/1/6، قام كل من: أحمد ا.ز، 34 سنة سائق ومقيم كفر منصور مركز كفر شكر، عطا خ.ع، 43 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم كفر سعد مركز بنها، شرعا في قتل المجني عليها نعيمة أحمد محمد شاهين، 40 سنة، محامية، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها إذا أنه وإثر خلافات سابقة بينهما وإبان الواقعة وحال ظفورهما بها بمكان أيقنا سلفًا وجودها به حتى قام الثاني بشل حركتها ممسكًا بيدها خلفًا وأشهر الأول سلاح أبيض مطواة أعده سلفًا مسديا طعنة نافذة صوب جانبها الأيمن فأحدث - ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق قاصدان من ذلك إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو سرعة تداركها بالعلاج على النحو المبين بالأوراق، حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة".

وقالت المجنى عليها، نعيمة أحمد محمد شاهين 40 سنة محامية - مقيمة جمجرة الجديدة مركز بنها، إنه إبان الواقعة قد هاتفها شقيقها وأبلغها بقيام المشكو في حقه بالتعدي عليه وإحداث إصابته بمطواة وما أن توجهت لاستبيان أمره حتى تقابلت مع المتهم الثاني متعديا عليها بأصبعه صوب عينها وقام بشل حركتها ممسكا بيديها خلفا ناحية ظهرها، وقام المتهم الأول بالتعدي عليها بمطواة بالجانب الأيمن ضربة واحدة حتى تم إسعافها وأضافت أنهما كانا على علم مسبق بمكان وجودها وعزت التعدي لوجود خلافات سابقة بينهما وشقيقها، تحرر عنها بلاغات وتحصل فيها شقيقها على أحكام قبلهم وكونها مدافعته وعزت قصدهما من ذلك محاولة قتلها.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بشبرا الخيمة

كما شهدت منطقة عزبة رستم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص من كلا الطرفين، بجروح قطعية بالجسم ونزيف بالمخ لأحدهم، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتصرح لـ3 منهم بالخروج وحجز الثالث وتحويله لأحد المستشفيات بالقاهرة لخطورة حالته.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت السماع لأقوالهم، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب بالمستشفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة عزبة رستم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وحدوث إصابات.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت لمشاجرة بين الطرفين، وتدخل ذوى كل منهم للدفاع عنه، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص من كلا الطرفين بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم، وإصابة أحدهم بنزيف داخلى بالمخ.

جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتصرح لـ3 منهم بالخروج وحجز الثالث وتحويله لأحد المستشفيات بالقاهرة لخطورة حالته، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.