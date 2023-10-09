القهوة تحمي من سرطان الكبد.. دراسة توضح

تناول كوبين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بمقدار الثلث، وقد توصل إلى هذا الاستنتاج خبراء في مجال الأكل الصحي من جامعة ساوثهامبتون وجامعة إدنبرة.

وجد التحليل التلوي لـ 26 دراسة سريرية شملت أكثر من مليوني شخص أن الأشخاص الذين يشربون القهوة مرتين على الأقل يوميًا لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بسرطان الكبد، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لأورام الكبد الأولية، ووجدت الدراسة أنه حتى القهوة منزوعة الكافيين كان لها تأثير وقائي. وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق، فإن أولئك الذين شربوا كوبًا واحدًا يوميًا انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 20٪، وأولئك الذين شربوا كوبين يوميا انخفض لديهم خطر الإصابة بأورام الكبد بنسبة 35%، في حين أن أولئك الذين شربوا 5 فناجين من القهوة انخفض لديهم خطر الإصابة بأورام الكبد بنسبة 50%.

كان هناك تأثير وقائي من القهوة منزوعة الكافيين، لكنه كان أقل وضوحا. ويشير الباحثون إلى أن إدراج القهوة في الوقاية من أمراض الكبد المزمنة قد يكون مهما، وقد تصبح القهوة منزوعة الكافيين أكثر قبولا لدى أولئك الذين لا يشربون المشروب على الإطلاق أو يحدون من تناوله بسبب الأعراض المميزة المرتبطة بالكافيين، وثبت أن القهوة تتمتع بمجموعة من الفوائد الصحية، وقد وجد الآن أنها تحمي من سرطان الكبد.

ويؤكد الباحثون أنهم لا يشجعون الناس على شرب 5 فناجين من القهوة يوميا، ويجب إجراء تحقيق أكثر شمولاً في الضرر المحتمل لارتفاع نسبة الكافيين في النظام الغذائي، حيث يجب على بعض السكان تجنبه تمامًا، مثل النساء الحوامل ومع ذلك، فإن النتائج التي تم الحصول عليها مهمة للغاية بالنظر إلى أن عدد حالات أورام الكبد في مختلف بلدان العالم يتزايد بشكل مطرد، والتشخيص لهؤلاء المرضى غير مواتٍ للغاية.