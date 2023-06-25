فوائد الثوم مهولة لصحة الإنسان.. أهمها يقي من سرطان الكبد

يعد الكبد من الأعضاء المهمة في الجسم بوظائفه العديدة، لإنها مسؤولة عن تصفية كل مادة تتدفق إلى الأوعية الدموية، وتحافظ على الدورة الدموية، وتفكيك العناصر الغذائية من الطعام ثم توزيعها ، وتمنع دخول المواد السامة إلى الجسم.

فوائد الثوم لصحة الأنسان

من الأشياء التي يمكن القيام بها للحفاظ على صحة الكبد تناول الثوم بانتظام، الثوم نبات يستخدم عادة كل يوم كتوابل أساسية للطهي، وهذا النبات سهل النمو في أي مكان وزمان، إلى جانب جلب المذاق الجيد في الطبق، أثبت الثوم أيضًا فعاليته في الحفاظ على صحة الجسم ، وخاصة صحة أعضاء الكبد، ويحتوي الثوم على مركبات مختلفة مثل مركب الكبريت المسمى الأليين أو الأليسين والأرجينين والسيلينيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6، وكل مركب له وظيفته ودوره في الحفاظ على صحة الكبد.

فوائد الثوم لصحة الأنسان

1- يعمل الثوم كمضاد قوي للأكسدة للوقاية من سرطان الكبد.

يحتوي الثوم على الأليسين (سلفوكسيدات) ، وهو مركب كبريت يمكن تحويله إلى عنصر نشط يسمى الأليسين (ثيوسولفونات) عند تقطيع الثوم أو سحقه أو فرمه، ويعمل الأليسين كمضاد للأكسدة لإزالة الجذور الحرة من الجسم مما يمنع نمو السرطان، واستنادًا إلى مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية في أكتوبر 2013 ، يمكن أن يتسبب الأليسين الموجود في الثوم في موت الخلايا في خلايا سرطان الكبد من خلال آلية الاستماتة (آلية التدمير الذاتي)، ويعتقد الباحثون أن الثوم عامل علاجي محتمل ضد سرطان الكبد.

فوائد الثوم لصحة الأنسان

2- يمكن أن يقلل الثوم من تراكم الكوليسترول والدهون في الكبد.

تتمثل إحدى وظائف الكبد في صنع نوع من الكوليسترول يسمى VLDL (بروتين شحمي منخفض الكثافة جدًا) ويدعم حركة الدهون في مجرى الدم، وهذا النوع من الكوليسترول له دور مهم في التمثيل الغذائي للدهون والطاقة ومع ذلك ، عندما تكون مستويات VLDL والكوليسترول الأخرى في مستويات عالية ، فإن هذه المواد ستؤدي إلى تلف الكبد وتسبب مرض الكبد الدهني. ذكرت مجلة التغذية في عام 2002 أن فوائد الثوم للكبد تقلل من مستويات الكوليسترول الكلية، وأن الاستهلاك المنتظم للثوم يمكن أن يمنع أو يقلل من مرض الكبد الدهني.

3- الثوم يمنع ارتفاع ضغط الدم في الكبد.

منع ارتفاع ضغط الدم في الكبد هو الفوائد الأخرى للثوم للكبد، وارتفاع ضغط الدم في الكبد هو حالة عندما يرتفع ضغط الدم في أوعية الكبد، ويمكن أن يحدث هذا بسبب أشياء مختلفة، وأحد الأسباب هو أن الأوعية الدموية لم تعد مرنة، وعندما تحدث هذه الحالة ، تتسبب أوعية الكبد في حدوث احتقان وبالتالي يعود تدفق الدم إلى الجسم ولا يمكن أن يمر عبر الكبد، ويحتوي الثوم على الأرجينين لمنع حدوث هذه المشكلة، الأرجينين هو حمض أميني مهم يحافظ على ارتخاء أوعية الكبد في حالة توتر طبيعي ، لذا فإن ضغط الدم في الكبد يبقى في مستواه الطبيعي.