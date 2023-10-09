ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. بيلينجهام في الصدارة

نجح الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، في إثبات نفسه سريعًا، بعدما تعاقد معه الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

واستطاع بيلينجهام في تصدر مسابقة الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي مقابل 8 أهداف، بينما يأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة في المركز الثاني بـ 5 أهداف.

فيما يحل كوبو، لاعب ريال سوسيداد في المركز الثالث بنفس رصيد مهاجم برشلونة 5 أهداف، ولاعب غرناطة برايان زاراجوزا رابعًا برصيد 5 أهداف أيضًا.

بينما يحل خوسيلو، لاعب ريال مدريد في المركز الخامس بـ 5 أهداف، ومهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، في المركز السادس بنفس رصيد الثلاثي كوبو وباريان وخوسيلو.

بينما يأتي باقي ترتيب هدافي الدوري الإسباني، كالتالي:

7- إينياكي ويليامز، أتلتيك بلباو، 4 أهداف.

8- فيدات موريكي، ريال مايوركا، 4 أهداف.

9- أبدون براتس، ريال مايوركا، 4 أهداف.

10- بورخا مايورال، خيتافي، 4 أهداف.

11- أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 4 أهداف.

12- أريباس، ألميريا، 4 أهداف.

13- ألكسندر سورلوث، فياريال، 4 أهداف.

14- لويس خافيير سواريز، ألميريا، 4 أهداف.