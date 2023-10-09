محمد فايق: نقابة الصحفيين مكانًا عزيزًا يُعطي صوتًا لمن لا صوت له

وجه وزير الإعلام الأسبق وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق، كامل الشكر لنقابة الصحفيين على استضافته، قائلًا:" نقابة الصحفيين مكانا عزيزا لأنه دائما يعطي صوتا لمن لا صوت له وكنا نلجأ له دائما وحظى بشخصيات عظيمةأعطت روحا للنقابة".



وأضاف فايق، خلال كلمته في اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشئون العربية والخارجية، تطورات القضية الفلسطينية تمثل حدث غيرمسبوق قامت به المقاومة الفلسطينية من حيث التخطيط الشديد بما يمثل مرحلة جديدة للقضية الفلسطينية.



وأوضح: يرجع ذلك إلى الاستيلاء على أراضي القدس والاستيطان ورفض فكرة إقامة دولتين وسياسات حكومة نتيناهو المتعصبة التي لمتترك فرصة للفلسطينيين سوى هذا النهج.



وتابع: تعليقات الغرب على التطورات تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع بما يمثل ضوء أخضر لقتل الفلسطينيين، منتقدا عدم إصدارمجلس الأمن لقرار وقف إطلاق النار، كما هو معهود له في أي صدامات بما يعكس تحيز واضح وعنصرية ضد العرب والفلسطينيين.



وتابع مصر لعبت دورا كبيرا في قضية وحدة واستقلال افريقيا، حيث وقف الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بجانب القضية الأفريقية وبدأت مصر في الوقوف مع دول القارة ضد الاستعمار.



واستطرد :"بتشجيع مع سياسة الدولة والرئيس جمال عبد الناصر، اعتبرت نفسي جزءا من كافة حركات التحرر الأفريقية، وعملنا من خلالالرابطة الأفريقية على التنسيق مع الدول الأفريقية، وزرعنا فكرة الوحدة الأفريقية في الأعضاء الذين أصبحوا بعد ذلك رؤساء.



وأكمل أن مصر لعبت دورا مهما في توحيد الدول والمنظمات الأفريقية حتى قامت منظمة الوحدة الأفريقية وفيما بعد اصبحت الاتحادالافريقي.



وشدد أن أفريقيا بالنسبة إلى مصر مهمة للغاية وترجع اهميتها إلى عدة أسباب أبرزها مياه النيل، وفور تولي مهمة افريقيا عملت على التواجد بمنطقة مياه النيل وتنظيم بعثات وزيارات لدول القارة وتوفير الدعم لها خاصة في ملف الثقافة واللغة.

ونوه: الخلاف مع إثيوبيا حدث في فترة مبكرة حيث وجدنا بعد ١٩٥٤ خلال الفترة الانتقالية في السودان قبل الاستقلال عن مصر، أن اثيوبياعملت ضدنا وخاصة في محاولة فصل الجنوب السوداني عن الشمال، وللأسف تم ذلك لاحقا بسبب جماعة الإخوان.



حضر الندوة كل من الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، والدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي يحيى قلاش،نقيب الصحفيين الأسبق، والدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، الدكتور أماني الطويل، الباحثة في الشئون الأفريقية، وأحمدالجمال، شيخ الناصريين، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان..