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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس البنك الأهلي يحفز لاعبيه للخروج من قاع الجدول قبل المواجهات الصعبة

بوابة الوفد الإلكترونية

 اجتمع أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، بالجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق مران اليوم" الإثنين".

  وذلك للتأكيد على ثقة مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ولجنة الكرة فى الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية مع عودة منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز التى ستشهد العودة الحقيقية لفريق البنك الأهلي كما يرى نصار واللاعبون والجهاز. 

  وفى ختام الاجتماع تعاهد الجهاز الفني واللاعبون على بذل أقصى درجات الجهد من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة.

  يذكر أن الفريق يتذيل فرق الممتاز بعد ثلاث خسائر متتالية في الجولات الأولى للدوري، أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وأمامه 4 مواجهات صعبة متتالية أمام إنبي الجريح في الجولة الرابعة، ثم فيوتشر والمصري وسيراميكا تواليًا من الخامسة حتى السابعة.

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