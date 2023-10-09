جنسيات أجنبية قتلت في حرب غزة.. تعرف عليهم

منذ اندلاع القتال في غزة الذي بدأ السبت، لم يكن من بين الضحايا والمصابين فلسطنيين أو إسرائيليين فقط، بل كان هناك أشخاص من جنسيات مختلفة، كشفت عنهم دول وأكدت أن رعاياها قتلو خلال الحرب.

الدول التي أعلنت عن إصابات بين مواطنيها:

بريطانيا:

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلا عن مصدر رسمي أن هناك مخاوف من أن أكثر من عشرة بريطانيين قتلوا أو فقدوا في إسرائيل.

الولايات المتحدة:

أكدت الولايات المتحدة الإثنين مقتل 9 أميركيين في الهجوم.

فرنسا:

تأكد مقتل مواطن فرنسي، وهو جندي في الجيش الإسرائيلي يبلغ من العمر 20 عاما.

نيبال:

كان هناك 10 مواطنين نيباليين من بين القتلى في الهجوم.

كمبوديا:

أكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه مقتل طالب كمبودي في الهجوم.

ألمانيا:

لم يُسمع أي شيء عن المصور البريطاني داني دارلينغتون، وصديقته الألمانية كارولين بوهل، وهما مفقودان حتى الآن.

إسرائيل:

أكدت امرأة أكدت وفاة ابنتها شاني لوك، 23 عاما، التي حضرت حفلة صحراوية، لحظة هجوم حماس.

تايلاند:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايلاندية كانشانا باتاراتشوك مقتل 12 مواطنا تايلانديا وإصابة ثمانية خرين واحتجاز 11 كرهائن في إسرائيل.

شنَّت إسرائيل سلسلة غارات انتقامية في الساعات القليلة الماضية طالت عشرات المدنيين، ردًا على عملية طوفان الأقصى التي شنها المقاتلون الفلسطينيون، أسفر عن الغارات الإسرائيلية الكثير من الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين.

وأعلنت الإسعاف في غزة، اليوم الإثنين، أن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع أوقع أكثر من 510 شهداء وأكثر من 2751 جريحًا، منهم 244 طفلًا و151 سيدة، كما تدمر عدد كبير من المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات والبنية التحتية، وأسفر عن العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على قطاع غزة، تدمير 6 مساجد و4 مدارس منذ يوم السبت الماضي.