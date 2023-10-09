مده غياب إمام عاشور عن النادي الأهلي

تعرض إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، لإصابة قوية في لقاء الإسماعيلي، مساء أمس الأحد، في المباراة التي لعبت على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن إمام عاشور، لاعب الفريق، خضع لأشعة عاجلة، عقب الإصابة التي تعرض لها بالشوط الأول من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، والتي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح أن الأشعة أثبتت أن إصابته عبارة عن كدمة في قصبة الساق والكاحل، وأن حالته مطمئنة للغاية.

وكان عاشور قد غادر المباراة ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، وخضع لأشعة للوقوف على حالته.

يكثف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي من أجل تجهيز أمام عاشور لاستعادة اللاعب في لقاء سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يغيب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عن الملاعب لمدة 10 أيام بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الإسماعيلي في الفترة الماضية.