مجلس الأعمال الأفريقي ينظم مؤتمرًا لتمكين المرأة اقتصاديًا

نظم مجلس الأعمال الأفريقي برئاسة الدكتورة أماني عصفور، ومجلس أعمال الكوميسا والجمعية المصرية لسيدات الأعمال والرابطة الأفريقية لتمكين المرأة واتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا، مؤتمر اتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا والمعرض المصاحب له، تحت رئاسة مصر لمنظمة الكوميسا.

يأتي المؤتمر الأفريقي لرائدات الأعمال الرابع عشر بالتعاون مع مؤتمر اتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا الرابع تحت شعار التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز ريادة الأعمال للمرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أجندة التنمية 2063 ومنطقة التجارة الحرة القارية.

ويشارك في المؤتمر وفود من دول الكوميسا وكافة أنحاء القارة الأفريقية، يمثلون الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وصاحبات الأعمال والمشروعات والهيئات الأفريقية والدولية في القارة الأفريقية، كما يشارك في المؤتمر جمعيات صاحبات الأعمال والمهن ووفود من كافة أنحاء العالم.

ويصاحب المؤتمر معرض لمنتجات المرأة الأفريقية، وجلسات تشبيك لفتح أسواق أفريقية للمنتج المصري.