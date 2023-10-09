بينهم يهود.. متظاهرون في أمريكا يؤيدون حقوق الفلسطينيين (فيديو)

نظم العديد من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين مظاهرات في واشنطن العاصمة والعديد من المدن الأمريكية، حاملين لافتات عليها عبارات تدعو الحكومة الأمريكية إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تجمع مئات المتظاهرين يوم الأحد في حي مانهاتن في نيويورك بالقرب من القنصلية الإسرائيلية والأمم المتحدة، وتظاهر آخرون في واشنطن وشيكاغو، في وقت أعادت فيه الإدارة الأمريكية تأكيد دعمها لإسرائيل وأرسلت حاملات طائرات ومساعدات عسكرية إلى حلفائها.

وفي الوقت نفسه، نظم أنصار إسرائيل والمتواطئون معهم احتجاجات مضادة بعد "طوفان الأقصى"، وهي عملية عسكرية شنتها الجماعات الفلسطينية في غزة.

وخلال هذا الوقت، قتل أكثر من 700 إسرائيلي واحتجز أكثر من 100 كرهائن، وفي الوقت نفسه، ردت إسرائيل بقصف قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 فلسطيني وإصابة أكثر من 2000.

وقال وحيد عطا الله، عضو حركة الشباب الفلسطيني، إنه "شارك في المظاهرة تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يقاتلون استعمار وعنف المستوطنين الإسرائيليين منذ 75 عامًا، فضلًا عن مقاومة الحصار العسكري لقطاع غزة الذي استمر 16 عامًا.

"لقد شهدنا أمس أهالي غزة يفرون من سجونهم المفتوحة، وتقول متظاهرة أخرى، سارة البرقاوي، إن عائلتها محاصرة في غزة وتريد أن تعرف ما إذا كانوا على قيد الحياة، دون دعم أو مساعدة، وبدون كهرباء، وبدون أسرهم.

وانتقدت حاكمة نيويورك كاثي هوشر المظاهرات الفلسطينية ووصفتها بأنها "بغيضة أخلاقيًا" وأمرت بإضاءة معالم المدينة، مثل مركز التجارة العالمي وشلالات نياجرا، باللونين الأزرق والأبيض فيما يتعلق بالعلم الإسرائيلي.

"بصفتي يهوديًا، أعتقد أن جميع الناس يجب أن يكونوا أحرارًا، وأنا أؤيد تمامًا حركة التحرير الفلسطينية، وأعتقد أن كل أعمال العنف في هذه المنطقة هي نتيجة للمشاكل الرئيسية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، هكذا طالب باسيشيس بوقف تمويل أمريكا لإسرائيل.

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