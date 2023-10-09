جنوب إفريقيا.. القادة المسلمون يعبرون عن تضامنهم مع فلسطين

انضم مئات عدة من أعضاء الجالية المسلمة في كيب تاون إلى التضامن مع الفلسطينيين في الوقت الذي شنت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات يوم السبت.

وعقد التجمع للتعبير عن الدعم للشعب الفلسطيني، في مسجد القدس في كيب تاون.

"في الآونة الأخيرة، رأينا كيف يتصرف الصهاينة ضد المسيحيين، لذا فهي ليست قضية إسلامية فقط، إنها مسألة حقوق إنسان.

إنها مسألة أين تنتهك حقوق الآخرين وإلى الحد الذي لا يستطيعون فيه العيش بحرية في دينهم" يقول مولانا عبد الخالق إبراهيم علي، رئيس مجلس العلماء المتحدة في جنوب أفريقيا.

وجمع الهجوم، وهو هجوم مفاجئ، مسلحين من حركة حماس الفلسطينية عبر الحدود مع وابل كثيف من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحرب رسميا وشنت خطوات عسكرية انتقامية كبيرة.

قال الشيخ شهيد عيسو، العضو السابق في برلمان جنوب أفريقيا، حركة التحرير في جنوب أفريقيا أجبرت أيضا، لحمل السلاح ليكون له تأثير"

خلال حقبة الفصل العنصري، "دعي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على جنوب إفريقيا ونجد نفس الدول الغربية التي دعمت جنوب إفريقيا خلال نظام الفصل العنصري ... إنهم نفس الأشخاص الذين يدعمون إسرائيل الآن ضد الشعب الفلسطيني".

دعت حكومة جنوب إفريقيا يوم الأحد إلى وقف فوري للعنف بين إسرائيل وفلسطين.

"جنوب إفريقيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المدمر الأخير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، هذا ما قالته وزارة العلاقات الدولية والتعاون (DIRCO) في بيان ليلة السبت.

وأضاف البيان أن "الحريق الجديد نشأ من استمرار الاحتلال غير الشرعي لأراضي فلسطين، والتوسع الاستيطاني المستمر، وتدنيس المسجد الأقصى والأماكن المقدسة المسيحية، والقمع المستمر للشعب الفلسطيني".

قتل حوالي 1,100 شخص في إسرائيل وغزة في أعقاب الهجوم الواسع النطاق الذي شنته حركة حماس التي بدأت في وقت مبكر من يوم السبت.