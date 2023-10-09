الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الإثنين 9 أكتوبر، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.13%، لتصل عند مستوى 2458.30 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية نحو 7.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.9 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3268 صفقة.

مؤشر الأسهم فى مسقط يرتفع بنسبة 0.21 %

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 4751.51 نقطة مرتفعًا 9.7 نقاط، وبنسبة 0.21 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4741.78 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات الأسهم فى مسقط نحو مليونًا و504 آلاف و772 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 41.6% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و578 ألفًا و278 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على تراجع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر أسواق الأسهم القطرية تعاملات خلال جلسة، اليوم الاثنين 8 أكتوبر، على تراجع بنسبة 1.65 %، بواقع 164.94 نقطة، ليصل إلى مستوى 9836.22 نقطة.

وتم خلال جلسة فى أسواق الأسهم القطرية، اليوم، تداول نحو 182 مليونًا و353 ألفًا و142 سهمًا، بقيمة 461 مليونًا و368 ألفًا و470.932 ريالًا.

وبلغت رسملة السوق فى أسواق الأسهم القطرية خلال نهاية جلسة التداول 579 مليارًا و748 مليونًا و856 ألفًا و66.160 ريالًا، مقابل 589 مليارًا و911 مليونًا و655 ألفًا و524.730 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على انخفاض

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر البحرين الـعام فى أسواق الأسهم البحرينية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 1,941.44 بانخفاض قدره 7.68 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 729.53 بانخفاض قدره 6.07 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى الأسهم البحرينية بنحو 961 ألفًا و827 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 207 آلاف و768 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 45 صفقة، بحسب الاسواق العربية.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال تعاملات، اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام 6ر102 نقطة ليسجل 43ر6629 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 5ر1 %, من خلال تداول 4ر195 مليون سهم نفذت عبر 14850 صفقة نقدية بقيمة 8ر48 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى الأسهم الكويتية بنحو 2ر71 نقطة ليغلق عند مستوى 67ر5513 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2ر1 في المئة جراء تداول 3ر88 مليون سهم عبر 4493 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 ملايين دينار.

كما تراجع مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بواقع 18ر117 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 27ر7736 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 5ر1 في المئة من خلال تداول 107 ملايين سهم عبر 10357 صفقة بقيمة 39 مليون دينار.