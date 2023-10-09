احتفالا بأكتوبر.. "الشئون العربية" بنقابة الصحفيين تستضيف وزير الإعلام الأسبق محمد فايق

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، اليوم لقاء مفتوحا مع وزير الإعلام الأسبق، وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق.

وأوضح حسين الزناتى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، أن اللقاء يأتى فى إطار الاحتفال بمرور ستين عاما على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، وخمسين عاما على حرب أكتوبر، وصدور مذكرات الوزير فايق.

وأعدت اللقاء وتديره الكاتبة الصحفية أمانى القصاص، فى حضور نخبة من المتخصصين فى الشئون العربية و الإفريقية.