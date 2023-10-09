قصف عنيف متبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.. فيديو

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع في جنوب لبنان، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وأفادت وسائل الإعلام العبرية بإسقاط مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني عبرت الحدود، قرب مدينة صفد شمالي إسرائيل.

ودخل حزب الله على خط الهجمات في وقت سابق من الأحد، إذ تبادل مع إسرائيل إطلاق قذائف المدفعية والصواريخ، بعد يوم من شن حركة حماس أكبر هجوم دام على إسرائيل منذ سنوات.

وأعلن حزب الله اللبناني، أمس الأحد، أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وقال الحزب في بيان: "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر، قامت مجموعات "الشهيد القائد الحاج عماد مغنية" في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023، بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".