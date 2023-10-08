الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حزب الله يقصف 3 مناطق لبنانية محتلة من إسرائيل (فيديو)

قذائف حزب الله
قذائف حزب الله

استهدف حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، في اليوم الثاني من عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس أمس السبت.

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وقال حزب الله، في بيان: "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامنا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر، قامت مجموعات "الشهيد القائد الحاج عماد مغنية" في المقاومة الإسلامية صباح اليوم الأحد، بالهجوم على 3 مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

قذائف حزب الله تزلزل المناطق المحتلة

 وأكد استهداف موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة، متابعا: "ما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

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