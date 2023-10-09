النعاس بعد الأكل يسبب اضطرابات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات

حددت الممارس العام فيكتوريا زفوناريفا الأسباب المحتملة للنعاس الشديد الذي يحدث بعد الأكل، أو في منتصف النهار.

وأوضحت المعالجة زفوناريفا، على وجه الخصوص، أن الرغبة في النوم التي تظهر أثناء النهار والنعاس بعد تناول الطعام من الممكن أن يكون بسبب اضطرابات في استقلاب الكربوهيدرات.

والنعاس بعد تناول الطعام يمكن أن يكون أحد أعراض اضطراب التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، والمؤشر الأكثر موثوقية هنا هو الهيموجلوبين السكري، والذي يوضح مستوى الجلوكوز خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية، حسبما أفاد الطبيب في مقابلة مع موسلينتا.

وأضافت زفوناريفا أن العامل المشترك الآخر الذي يفسر زيادة النعاس قد يكون انخفاض نشاط الغدة الدرقية، وعندما تنشأ ظروف اللامبالاة المستمرة وفقدان الطاقة والخمول، سيكون من الجيد التحقق من توازن هرمونات الغدة لاستبعاد قصور الغدة الدرقية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعاني من زيادة النعاس، فمن المفيد التحقق من نظامك الغذائي بحثًا عن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، وخاصة الكربوهيدرات البسيطة أو السريعة، يثير استخدامها تقلبات حادة في مستويات السكر في الدم: في البداية يرتفع بسرعة ثم ينخفض، مما يتسبب في نفس الوقت في حدوث تغييرات في عمل عدد من أجهزة الجسم.

وأشار الطبيب العام إلى أن "الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة معرضون أيضًا للنعاس أثناء النهار، خاصة بعد تناول وجبة ثقيلة".